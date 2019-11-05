“Нафтогаз” на світових ринках планує взяти в борг півмільярда доларів, — ЗМІ

НАК “Нафтогаз України” розміщує єврооблігації терміном 7 років на 500 мільйонів доларів з прибутковістю 7,625%.

Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна” з посиланням на джерело в банківських колах.

Зустрічі з інвесторами в рамках підготовки угоди проходили з 30 жовтня в Лондоні, Нью-Йорку та Бостоні.

Книга заявок на боргові папери компанії була відкрита в 4 листопаду.

Єдиним організатором розміщення виступає Citi.

У НАК підтвердили розміщення євробондів, зазначивши, що спред до суверенних облігацій у листопадовому розміщенні нижче на 23 базисних пункти, ніж у липневому.

“Зараз – 127, у липні був 150”, – відзначили в компанії.