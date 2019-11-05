Ловили на “живця”: в Херсонській області затримали підозрюваного у вбивстві пенсіонерки

Під Новою Каховкою сталося жахливе вбивство – чоловік втерся в довіру пенсіонерки і забив її до смерті. Підозрюваний переховувався від копів три тижні, повідомили в прес-службі поліції в Херсонській області.

Трагедія сталася ще 18 жовтня. До поліцейських звернулася схвильована внучка 79-річної пенсіонерки. Вона розповіла, що бабуся вже два дні не відповідає на телефонні дзвінки. Жінку знайшли в будинку мертвою – її обличчя і все тіло були в численних синцях.

Через кілька годин особу підозрюваного встановили. Ним виявився 39-річний чоловік, який періодично приходив допомагати старенькій по господарству. За його словами, в той вечір він прийшов допомогти жінці, а після того, як впорався по господарству, запропонував випити. Під час посиденьок між ним і пенсіонеркою виник конфлікт, і чоловік завдав жінці більше десятка ударів ніжкою від стільця. Після цього він втік подалі в ліс, де і переховувався.

Через те, що чоловік переховувався, затримати його вдалося лише через три тижні. Як з’ясувалося, за “гарячими слідами” знайти його копам не вдалося. Через кілька днів поліцейські дізналися, що в одному з населених пунктів за декілька кілометрів від місця злочину підозрюваного бачив його знайомий. Чоловік розповів поліцейським, що він ймовірно зараз знаходиться десь в лісі, адже приносив на продаж гриби. Підозрюваного вирішили брати на “живця” – потенційним покупцем грибів став поліцейський. Увечері зловмисник вкотре вийшов з лісу продати гриби, і його затримали. Зараз його заарештували на 60 днів без права внесення застави.