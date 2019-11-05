У Вінниці оперативно розшукали водія, який накинувся з кулаками на пішохода

Співробітники кримінальної поліції Вінниці встановили особу чоловіка, що накинувся на пішохода, який висловив своє невдоволення хамством шофера.

Як повідомили в прес-службі обласного управління Нацполіціі, чоловікові інкримінують звинувачення за статтями Адміністративного, а також Кримінального кодексу.

Раніше повідомлялося, що 28 жовтня в центрі міста на вулиці Соборній водій BMW порушив правила, а потім накинувся з кулаками на пішохода.

Як повідомив начальник вінницького управління Нацполіціі Сергій Синявський, копи зупинили підозрюваного 4 листопада близько 17:00 на вулиці Пирогова та запросили його до відділу поліції для дачі пояснень.

Порушником виявився 52-річний вінницький підприємець. Для притягнення чоловіка до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху у відділ поліції викликали інспекторів патрульної поліції.

Було складено адміністративні постанови. Давати пояснення щодо вчинення хуліганських дій чоловік погодився тільки в присутності адвоката. Ведеться досудове розслідування.

Для всеосяжного і об’єктивного розслідування цієї події поліцейські звернулися до очевидців порушення, а також до потерпілого, з проханням звернутися у Вінницький відділ поліції.