Даша Астаф’єва кардинально змінила імідж (фото)

Співачка, ню-модель, актриса і просто красуня Даша Астаф’єва свого часу прославилася зйомками для чоловічого журналу Playboy, ба більше, вона стала першою українською дівчиною, яка прикрасила обкладинку цього глянцю. Красуня і зараз не втрачає можливості позніматися, а результатами фотосесій часто ділиться на своїй сторінці в Instagram.

Так, цього разу Даша показала в мережі більш скромні, але такі спокусливі знімки з нового фотосету. Перед камерою Астаф’єва з’явилася в темних рваних джинсах і світлій кофтинці цікавого принта. При цьому співачка одягла довговолосу перуку, а на її обличчі яскравий макіяж. Саме волосся найбільше зацікавило фоловерів, шанувальники кажуть, що Дашу просто не впізнають, а цьому образі вона виглядає дуже молодо.