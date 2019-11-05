Застрявший 101 год назад корабль сдвинулся с места (видео)

Корабль застрял на скалах возле Ниагарского водопада в 1918 году. Шторм сдвинул его с места.

Застрявшее в Канаде 101 год назад судно сместилось

В Канаде из-за шторма 101 летнее застрявшее судно сдвинулась с места. Об этом пишет FaceNews.ua.

В 1918 году корабль застрял на скалах недалеко от Ниагарского водопада на территории Канады.

Недавний шторм в регионе вызвал сильное течение, которое сместило корабль. Судно понесло вниз по течению на 46 метров.

Местные власти опасаются, что корабль может упасть в водопад.