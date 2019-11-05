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В сети показали фото жителей «серой зоны» на Донбассе

05.11.2019

В социальных сетях один из пользователей опубликовал фото из «серой зоны» на Донбассе. Также пользователь прокомментировал свои впечатления от увиденного.

В комментарии к снимкам он отметил, что побывал в поселках Золотое-4 и селе Катериновка, между которыми на участке фронта происходит процесс разведения войск. Пользователь пишет:

«Первое, что хочу сказать, в поселке атмосфера тотального недоверия. Одни „за“, другие „против“. Но все боятся. Боятся друг-друга, полиции, военных, серой зоны и того, что „придут“. Большинство из людей, с которыми мы говорили, неправильно проинформированы властями о событиях, которые непосредственно касаются их судьбы и физического существования».

DonPress

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