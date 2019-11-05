Засвітився в Золотому російський депутат брав участь в окупації Криму

Депутат Держдуми Росії Олексій Журавльов, якого помітили на тимчасово підконтрольних територіях Донбасу в районі розведення військ у Золотого, у березні-лютому 2014 року приїжджав до Криму перед його анексією Російською Федерацією.

Про це у соцмережі пише лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, який опублікував відповідні фото і закликав українських політиків не ставитися до таких «візитів» як до прикрої дрібниці.

«Ситуація дуже схожа з кримськими події лютого-березня 2014 року. Серед тих, хто одночасно з російськими військовими, як вороння, злетівся на кримську землю, були депутати Держдуми РФ, в числі яких був і Олексій Журавльов», — повідомляє Рефат Чубаров.

Тим часом у МЗС України висловили «рішучий протест» проти незаконної поїздки депутата Держдуми на окуповані території Донбасу і додали, що Журавльову безстроково заборонили в’їжджати на територію нашої країни.

«Міністерство закордонних справ спільно з правоохоронними органами України перевіряє інформацію, що зазначена особа перебувала на ділянці розведення сил і засобів в районі н. п. Золоте Луганської області», — йдеться в заяві МЗС України. Також дипломати вимагали від Росії підтвердити факт поїздки і пояснити її мета.