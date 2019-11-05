Женуть, як штрафбат: в ЗСУ розповіли про тактику бойовиків під Водяним

На Донбасі в районі Водяного (Волноваський район Донецької області) останнім часом бойовики активізували спроби наблизитися до позицій українських морпіхів, але роблять це, як стверджують бійці, знехотя.

«Підповзають небагато, особливо не висовуючись, і назад, до своїх окопів. Типу „наказ виконали, але ну його до біса“. Таке відчуття, що їх насильно хтось виганяє, як штрафбатовців у Другу світову», — розповів один з українських воїнів.

Тим часом у штабі ООС відзначають, що ситуація в районі Водяного залишається напруженою — протягом кількох останніх тижнів противник застосовував проти ВСУ широкий арсенал озброєння — від стрілецької зброї і гранатометів до мінометів і ствольної артилерії.