Директора Департаменту земельних ресурсів КМДА Петра Оленича звинуватили у сепаратизмі і дерибан столичної землі

Член градостроительно-земельної комісії Київради Володимир Назаренко (фракція ВО “Свобода”) звернувся до столичного градоначальника з вимогою звільнити директора Департаменту земельних ресурсів КМДА Петра Оленича.

Депутат упевнений, що Оленич на високу посаду займається виключно “дерибаном” київської землі на благо “російського світу”.

Як стало відомо KV, 4 листопада 2019 року член комісії Київради з питань містобудування, архітектури та землекористування Володимир Назаренко (фракція ВО “Свобода”) заявив на своїй сторінці в Facebook про звернення до Київського міського голови Віталія Кличка з вимогою терміново звільнити” директора Департаменту земельних ресурсів КМДА Петра Оленича.

“Як з’ясувалося, прихована 5 колона, агенти Кремля, агенти Путіна досі працюють на ласих підприємствах, в ласих департаментах і дерибанять київську землю. І за ці мільйони хабарів, мільйони корупційних коштів вони наймають титушек, наймають спортсменів і проросійських молодих людей. Саме Оленич Петро Сергійович пробився на високі посади завдяки своїй роботі на благо російської світу, на благо сепаратистів. Він як помічник Бережний, як помічник Живаго, відвертих українофобів далі продовжує працювати і ховається. Він вперто не хоче використовувати українські назви проспекту Шухевича та проспекту Бендери. Він до цих пір служить українофобам і сепаратистам на своїй посаді. Пряма наслідковий зв’язок між тими сепаратистами, які нападали на киян нещодавно в Апеляційному суді, коли ми відстоюємо українські назви, його біографія почалася з роботи на російську 5-ту колону тут в Україні”,- повідомив у своєму відеозверненні депутат.

Також вчора на своїй сторінці у Facebook ВГО “Сокіл” інформувала про проведення “Акції проти проросійського чиновника Оленича”.

“Сьогодні провели попереджувальну акцію в самому корупційному “земельний” департаменті КМДА. З самого початку охоронці зачинили двері державно установи і не пускали “соколовцев”, журналістів та депутата Київради Володимира Назаренка в робочий час. Після тривалих дискусій нам все ж таки вдалося зайти всередину, але приймальна Петра Оленича була закрита, втім, як і інші приміщення. Отже, відвертий сепар, помічник Бережний, який наймає титушек для захисту своєї проросійської позиції, побоявся навіть вийти і подивитися в очі патріотам! Залишили під дверима української землі, за рахунок якої, чиновники ніяк не можуть “нажратися”, – повідомили у ВГО “Сокіл”.

Нагадаємо, 16.01.2019 року комісія Київради з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції рекомендувала колегам з градостроительно-земельної комісії зняти з розгляду проект рішення про передачу в оренду АТ “Ощадбанк” (на 100% російський капітал, компанія знаходиться в списку санкцій) земельну ділянку під ТРЦ “Магелан”. Тоді депутатів інформували про те, що будівля ТРЦ “Магелан” було захоплене за допомогою найманців 1 червня 2018 року. При цьому, Департамент земельних ресурсів КМДА оперативно ініціював передачу землі російської компанії лише на підставі податкового боргу української компанії в розмірі 3,5 тис. гривень і, проігнорувавши те, що на даній ділянці знаходяться об’єкти нерухомості, що належать іншим суб’єктам господарювання.