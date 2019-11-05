Новий глава Нацкомісії з тарифами заявив про неминучість зростання цін на електроенергію для населення

Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, Валерій Тарасюк вважає, що в середньостроковій і довгостроковій перспективі немає альтернативи вирівнюванню цін на електроенергію для населення і підприємців.

Про це він заявив в ефірі програми «Свобода слова».

«У нас зарплати не будуть європейськими, якщо ми не побудуємо ринок, якщо не переможемо перехресне субсидування і можна довести це на простому прикладі. Це самообман, що ми платимо найнижчий тариф на електроенергію. Ми його платимо в ціні товару: ми платимо низький тариф, за нас його сплачує хлібозавод, закладає ціну на хліб, ми купуємо хліб за завищеною ціною, а хлібозавод ще і втрачає конкурентоспроможність — і це ланцюгова реакція», — сказав Тарасюк.

Глава НКРЭКУ вважає існування різного тарифу на електроенергію для населення та бізнесу «раковою пухлиною для української економіки».

«Іншого шляху, ніж вирівняти ціни для населення та для промисловості у довгостроковій і навіть у середньостроковій перспективі не існує», — вважає Тарасюк.