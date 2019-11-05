Портнов: ДБР відкрило кримінальне провадження проти Горбатюка за крадіжку двох томів справи щодо розстрілів силовиків на Майдані

Відомий юрист Андрій Портнов заявив, що екс-начальник департаменту спецрозслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк перед звільненням незаконно вилучив два томи кримінального провадження, що стосуються розстрілів силовиків під час Евромайдана.

Однак Портнов ці два томи виявив і подав заяву про скоєння злочину Горбатюком в Держбюро розслідувань.



Як стало відомо «Країні», ДБР вже відкрило за цією заявою кримінально виробництво.

Що сказав Портнов

«Друзі, інформую, що колишній начальник управління Майдану Генеральної прокуратури Горбатюк вкрав два томи оригіналів кримінального провадження, що стосуються розстрілів співробітників міліції під час так званої революції, — написав Він у своєму Telegram-каналі. — Вкрав і сховав разом з відеозаписами та оригіналами документів. Ми знайшли. Сьогодні обидва томи разом з дисками і моєю заявою про злочин передані в ГБР. Чекаємо процесуального рішення і докладного слідства, хто напоумив головного слідчого Майдану втратити докази масових вбивств співробітників міліції. Не перемикайтеся. Скоро будемо одягати цю кримінальну справу на голову».

Фото: aportnov.com

«Країна» публікує фото знайдених Портновим двох томів справи щодо розстрілу міліціонерів на Майдані.

Як відреагувало ДБР

За даними «Країни», кримінальне провадження вже зареєстровано Держбюро розслідувань в Єдиному реєстрі досудових розслідувань. Ми публікуємо витяг з реєстру.

Справу відкрито за статтею 367 частина перша Кримінального кодексу (службова недбалість).

Які наслідки?

За даними «Країни» в знайдених Портновим матеріалах справи міститься серйозна доказова база (зокрема великий масив відеоматеріалів) щодо злочинів, які були скоєні відносно співробітників правоохоронних органів з боку активістів Майдану 20 лютого 2014 року.

У цей день, нагадаємо, в районі Майдану були поранені і убиті десятки співробітників «Беркута» і бійців Внутрішній військ.

Зазначимо, що в останні 5 років розслідування справи щодо вбивств силовиків на Майдані фактично не ведеться. Як вважають наші джерела в правоохоронних органах, нові матеріали можуть допомогти активізувати наслідок, якщо на те буде политичекая воля.