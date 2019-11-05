Застали напівголим в ліжку з дитиною: під Харковом чоловік розбещував малолітню племінницю

4 листопада в Харківській області в поліцію звернулася 28-річна мешканка селища Безлюдівка. Вона повідомила, що рідний брат розбещує її 7-річну доньку.

На місці події правоохоронці затримали 37-річного чоловіка — він рік тому звільнився з місць ув’язнення, а останнім часом жив у сестри.

В ході досудового розслідування встановлено, що ввечері жінка поклала дівчинку і 3-річного сина спати і ненадовго вийшла з дому. Коли вона повернулася, то її брат лежав напіводягненим в ліжку з дітьми і стосувався дівчинки. Жінка відразу викликала поліцію.

Чоловік затриманий, тепер йому загрожує позбавлення волі на термін до 8 років.