На Київщині під час пожежі у житловому будинку загинув чоловік

У Київській області у селі Шкарівка внаслідок пожежі у житловому будинку загинув чоловік. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у регіоні.

Повідомлення про пожежу у провулку Пролетарському надійшло рятувальникам 4 листопада о 20:48.

“По прибуттю рятувальників встановлено, що горить покрівля житлового будинку і житлова кімната на площі 48 кв.м. Пожежу локалізовано о 21:18 і успішно ліквідовано о 22:17. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка 1967 року народження без ознак життя”, – йдеться у повідомленні.

На місці пожежі було задіяно дві одиниці техніки та дев’ять бійців особового складу.

Причина пожежі встановлюється.