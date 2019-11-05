Убивство 5-річного Кирила кваліфіковане, як “вбивство з необережності”

Головному підозрюваному у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова, яке сталося на Київщині, змінено підозру з “умисного вбивства” на “вбивство, вчинене з необережності”. Про це стало відомо з джерел у правоохоронних органах.

Також повідомлялдся, що слідство під час розслідування дійшло висновку, що смертельний постріл здійснив працівник патрульної поліції Івана Приходько.

Приходьку висунуто обвинувачення за ч. 1 ст. 119 КК України (вбиство з необережності), а також його обвинувачують у хуліганстві, вчиненому групою осіб із застосуванням зброї, а також у незаконному поводженні зі зброєю.

Нагадаємо, 31 травня двоє поліцейських відпочивали та вживали алкоголь на подвір’ї приватного сектору у Переяславі-Хмельницькому на Київщині. Під час відпочинку чоловіки домовилися постріляти по металевих банках із вогнепальної зброї. Пізніше виявилося, що куля влучила у 5-річного хлопчика Кирила Тлявова, що був у сусідньому дворі. Дитина згодом померла у лікарні. 5 червня Кирила поховали в його рідному місті. Поліцейські були затримані.