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Випадок хвороби Лайма зареєстрували в Кропивницькому

05.11.2019

З 28 жовтня по 3 листопада у Кропивницькому зафіксували один випадок хвороби Лайма. Про це проінформували у Регіональному центрі громадського здоров’я

“За звітний тиждень (з 28 жовтня по 3 листопада – ред.) зареєстровано 1 випадок хвороби Лайма у м. Кропивницькому”, – повідомили у центрі.

Лабораторія особливо небезпечних інфекцій отримала чотири екземплярів кліщів, що були зняті з людей – усі вони, як повідомляється, з Кропивницького – але збудників хвороби Лайма не знайшли, зазначили у центрі.

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