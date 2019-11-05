Випадок хвороби Лайма зареєстрували в Кропивницькому

З 28 жовтня по 3 листопада у Кропивницькому зафіксували один випадок хвороби Лайма. Про це проінформували у Регіональному центрі громадського здоров’я

“За звітний тиждень (з 28 жовтня по 3 листопада – ред.) зареєстровано 1 випадок хвороби Лайма у м. Кропивницькому”, – повідомили у центрі.

Лабораторія особливо небезпечних інфекцій отримала чотири екземплярів кліщів, що були зняті з людей – усі вони, як повідомляється, з Кропивницького – але збудників хвороби Лайма не знайшли, зазначили у центрі.