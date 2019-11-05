Заступника мера Ужгорода викрили в організації махінацій із комунальною землею

Заступника голови Ужгородської міської ради викрили на масштабних зловживаннях. Унаслідок махінацій посадовця у громади міста було відчужено земельні ділянки, які були призначені під житлову забудову. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“Співробітники спецслужби встановили, що у 2014 році, будучи членом земельної комісії міськради, посадовець оформив на підставних осіб три земельні ділянки загальною площею 0,3 га. Пізніше землю було протиправно передано у розпорядження його дружині, яка влітку цього року продала її своєму знайомому за 1 мільйон 200 тисяч гривень”, – сказано у повідомленні.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України у приміщенні Ужгородської міської ради та за місцями роботи і проживання фігуранта провадження проведені обшуки.

Вирішується питання про оголошення заступнику голови міськради підозри у вчиненні злочину.