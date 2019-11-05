Анджеліну Джолі і Річарда Меддена врятували від міни часів Другої світової

Голлівудську красуню Анджеліну Джолі і зірку «Ігри престолів» Річарда Меддена екстрено евакуювали зі знімального майданчика фільму «Вічні» на Канарах. Тут знайшли вибуховий пристрій, повідомив The Sun.

Анджеліна Джолі вразила шанувальників цим блискучим номером на прем’єрі фільму «Малефісент: повелителька зла» в Токіо.

За повідомленням сайту видання, 44-річна актриса зараз працює разом з 33-річним партнером над фільмом «Вічні». Бригада вирушила на Канарські острови, щоб зануритися в океан і заодно зняти кілька сцен майбутньої картини, але знімальний процес довелося раптово перервати. На майданчику знайшли вибухонебезпечний предмет.

Річард Медден грає роль Ікаріса в довгоочікуваному фільмі.

Міна – справжнісінька, бойова – виявилася «відлунням війни» і лежала неглибоко зарита в пісок ще з часів Другої світової, коли на островах була військова база гітлерівців. Як міну не виявили і не знешкодили раніше – невідомо.

«Страшно уявити, що могло б статися, якби пристрій не виявили. На щастя, всіх вчасно перевезли в безпечне місце, а експерти вжили необхідних заходів», – розповіли виданню очевидці події.

Зйомки картини студії Marvel будуть продовжені в штатному режимі. Знімальний майданчик додатково обстежують.