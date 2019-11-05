Росія збирається орендувати ще одну військову базу на території Сирії

Росія веде переговори про оренду ще однієї постійної військової бази на території Сирії, повідомляє Сирійська SOHR.

Мова йде про аеродромі в Камышли, який протягом війни перебував під контролем сирійської армії.

Терміни потенційної оренди ідентичні Тартусу і Хмеймиму – 49 років.

Російські військові в даний час ведуть переговори про оренду аеропорту Камішлі в північно-східній Сирії, повідомляє російське видання Avia.Pro з посиланням на Сирійську обсерваторію з прав людини (SOHR).

За даними видання, російські військові зацікавлені в оренді аеропорту Камішлі терміном на 49 років.

«Причина необхідності оренди ще одного військового аеродрому в Сирії на термін трохи менше півстоліття невідома, тим більше що аеродром Аль-Камішлі розташований всього в 500 км від російської авіабази Хмеймим; Проте експерти вважають, що це буде свого роду центр контролю і спостереження за американськими ракетами, розміщеними на Близькому Сході», – йдеться у публікації.

«Якщо ми допустимо розгортання російських систем ППО і ПРО в районі Аль-Камишли, то американські ракети, якщо вони будуть розгорнуті в Саудівській Аравії, ОАЕ і т. д., будуть перехоплені задовго до їх старту в напрямку Росії – розповів фахівець.

Москва поки не зробила ніяких офіційних заяв з цього питання.

Аеропорт Камішлі, в північно-східній Сирії, в даний час знаходиться під контролем сирійського уряду; раніше, під час великого присутності військ США в регіоні, він був ізольований від інших територій Сирії