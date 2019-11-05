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Росія збирається орендувати ще одну військову базу на території Сирії

05.11.2019

Россия собирается арендовать еще одну военную базу на территории Сирии

Росія веде переговори про оренду ще однієї постійної військової бази на території Сирії, повідомляє Сирійська SOHR.
Мова йде про аеродромі в Камышли, який протягом війни перебував під контролем сирійської армії.
Терміни потенційної оренди ідентичні Тартусу і Хмеймиму – 49 років.

Россия собирается арендовать еще одну военную базу на территории Сирии

Російські військові в даний час ведуть переговори про оренду аеропорту Камішлі в північно-східній Сирії, повідомляє російське видання Avia.Pro з посиланням на Сирійську обсерваторію з прав людини (SOHR).
За даними видання, російські військові зацікавлені в оренді аеропорту Камішлі терміном на 49 років.

«Причина необхідності оренди ще одного військового аеродрому в Сирії на термін трохи менше півстоліття невідома, тим більше що аеродром Аль-Камішлі розташований всього в 500 км від російської авіабази Хмеймим; Проте експерти вважають, що це буде свого роду центр контролю і спостереження за американськими ракетами, розміщеними на Близькому Сході», – йдеться у публікації.

«Якщо ми допустимо розгортання російських систем ППО і ПРО в районі Аль-Камишли, то американські ракети, якщо вони будуть розгорнуті в Саудівській Аравії, ОАЕ і т. д., будуть перехоплені задовго до їх старту в напрямку Росії – розповів фахівець.

Москва поки не зробила ніяких офіційних заяв з цього питання.

Аеропорт Камішлі, в північно-східній Сирії, в даний час знаходиться під контролем сирійського уряду; раніше, під час великого присутності військ США в регіоні, він був ізольований від інших територій Сирії

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