«Слуга народу» Бужанський наїхав на Ахметова

Нардеп Максим Бужанський пригрозив олігарху Ринату Ахметову, що у ДТЕК може з’явитися новий власник.

Про це Бужанський написав у своєму телеграм-каналі.

За інформацією народного депутата, клієнти ДТЕК не можуть додзвонитися на підприємство.

«Шановний Рінат Леонідович Ахметов, можливо, Ви не в курсі, але громадяни не можуть додзвонитися до належну Вам компанію ДТЕК. І повідомити про обірваних в результаті падіння дерева проводах на вулиці Ворошилова 7 міста Дніпро. Уявляєте, ніхто не бере трубку, а через це когось з перехожих може вбити струмом. Вже не кажучи про те, що громадяни сидять без світла», — обурився він.

Він закликав Ахметова не дивуватися, якщо пізніше парламент раптом демонополізує ДТЕК.

«Нічого страшного, можливо новий власник буде більш вимогливий до персоналу. Заради експерименту, пропоную Вам спробувати додзвонитися туди по одному з телефонів», — додав Бужанський.