Китайці винайшли ліки від Альцгеймера з бурих водоростей

Це перші ліки за 17 років, створене в країні для лікування когнітивних порушень.

Згідно із заявою китайського агентства з безпеки лікарських засобів, препарат на основі бурих морських водоростей може використовуватися для лікування хвороби Альцгеймера від легкого до помірного ступеня тяжкості.

Кілька місяців тому група розробників нового препарату на чолі з Генгом Мейю з Шанхайського інституту Materia Medica при Академії наук Китаю надихнулася вивченням морських водоростей. Зокрема, їх позитивним впливом на людей, які страждають від когнітивних порушень.

Експрес-інформація по країні

Китай (Китайська Народна Республіка) – держава у Східній Азії.

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Столиця – Пекін

Найбільші міста: Чунцін, Шанхай, Пекін, Тяньцзінь, Гуанчжоу, Гонконг, Шеньчжень

Форма правління – Парламентська республіка

Територія – 9 596 960 км2 (3-я в світі)

Населення – 1,375 млрд чол. (1-я в світі)

Офіційна мова – китайська

ІЛР – 0,727 (90-я в світі)

ВВП – $10,35 трлн (2-я в світі)

Валюта – юань

Межує з КНДР, Росією, Монголією, Казахстаном, Киргизстаном, Таджикистаном, Афганістаном, Пакистаном, Індією, Непалом, Бутаном, М’янмою, Лаосом, В’єтнамом

Крім того, було помічено, що люди, які регулярно вживають в їжу морські водорості, страждають хворобою Альцгеймера набагато рідше.

Клінічні випробування перемістяться в США і Європу

Результати досліджень команди Генга Мейю були нещодавно опубліковані в журналі Cell Research. Там, зокрема, йдеться про те, що цукор, який міститься у водоростях, пригнічує деякі бактерії кишечника, що викликають нервову дегенерацію і запалення мозку.

Клінічні випробування, проведені на 818 пацієнтів, показали: ліки з бурих водоростей може поліпшити когнітивні функції у людей з хворобою Альцгеймера всього за чотири тижні.

Компанія-розробник пообіцяла, що препарат з бурих водоростей з’явиться на аптечних прилавках Китаю незабаром. Нині йдуть переговори про схвалення його реалізації за кордоном. Наступну фазу клінічних випробувань вирішено проводити в США і Європі на початку 2020 року.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, хвороба Альцгеймера, яка починається з втрати пам’яті і переростає в серйозне пошкодження головного мозку, викликає від 60 до 70 відсотків випадків деменції у світі. Хвороба названа в честь Алоїса Альцгеймера, невропатолога, який відкрив захворювання в 1906 році.

Деменція вражає близько 50 мільйонів осіб на планеті, в тому числі 9,5 млн осіб в материковому Китаї, Гонконгу та Тайвані.

За матеріалами CNN

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