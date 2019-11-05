В Японії Microsoft перейшов на чотириденний графік: всі дуже задоволені

За цей період продуктивність компанії, виміряна продажами на одного працівника, зросла на 39,9% порівняно з серпнем 2018 року. За словами Microsoft, це досягнення частково було пов’язано з тим, що кількість засідань було обмежені 30 хвилинами, а кількість конференцій збільшилася.

Також у фірмі відбулося зниження витрат: на 23,1% менше споживаної електроенергії і на 58,7% менше сторінок, надрукованих за цей період.

Експеримент, який також включав в себе схеми для саморозвитку та сімейного благополуччя в основному отримав позитивні відгуки співробітників: 92,1% заявили, що їм сподобалася чотириденний робочий тиждень.

Експрес-інформація по країні

Японія – острівна держава в Східній Азії.

Прапор



Герб



Столиця – Токіо

Найбільші міста: Токіо, Йокогама, Осака, Нагоя, Саппоро, Кобе, Фукуока, Кіото,

Кавасакі, Сайтама

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 377 944 км2 (61-я в світі)

Населення – 126,82 млн чол. (10-я в світі)

Офіційна мова – японська

Релігія – синтоїзм, буддизм

ІЛР – 0,891 (20-я в світі)

ВВП – $4,60 трлн (3-я в світі)

Валюта – японська йена

Microsoft Japan заявляє, що цієї зими вона планує повторити експеримент.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Японії наслідки надмірної роботи відчуваються особливо гостро. З-за постійних переробок люди засинають на робочих місцях і в громадському транспорті, а також мають проблеми зі здоров’ям.

За матеріалами «Новий час»

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