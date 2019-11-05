В Японії Microsoft перейшов на чотириденний графік: всі дуже задоволені

За цей період продуктивність компанії, виміряна продажами на одного працівника, зросла на 39,9% порівняно з серпнем 2018 року. За словами Microsoft, це досягнення частково було пов’язано з тим, що кількість засідань було обмежені 30 хвилинами, а кількість конференцій збільшилася.
Також у фірмі відбулося зниження витрат: на 23,1% менше споживаної електроенергії і на 58,7% менше сторінок, надрукованих за цей період.
Експеримент, який також включав в себе схеми для саморозвитку та сімейного благополуччя в основному отримав позитивні відгуки співробітників: 92,1% заявили, що їм сподобалася чотириденний робочий тиждень.
Експрес-інформація по країні
Японія – острівна держава в Східній Азії.
Прапор
Герб
Столиця – Токіо
Найбільші міста: Токіо, Йокогама, Осака, Нагоя, Саппоро, Кобе, Фукуока, Кіото,
Кавасакі, Сайтама
Форма правління – Конституційна монархія
Територія – 377 944 км2 (61-я в світі)
Населення – 126,82 млн чол. (10-я в світі)
Офіційна мова – японська
Релігія – синтоїзм, буддизм
ІЛР – 0,891 (20-я в світі)
ВВП – $4,60 трлн (3-я в світі)
Валюта – японська йена
Microsoft Japan заявляє, що цієї зими вона планує повторити експеримент.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Японії наслідки надмірної роботи відчуваються особливо гостро. З-за постійних переробок люди засинають на робочих місцях і в громадському транспорті, а також мають проблеми зі здоров’ям.
За матеріалами «Новий час»
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