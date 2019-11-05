У Каталонії палили портрети короля Іспанії, протестуючи проти його візиту

Тисячі жителів Барселони протестують проти приїзду іспанського монарха в Каталонію.

На вулицях Барселони в понеділок, 4 листопада, пройшла багатотисячна демонстрація противників візиту короля Іспанії Філіпа VI в Каталонію. Мітингувальники, зокрема, палили портрети монарха, повідомляє ВВС.

«Протестувальники запалили вогонь на одній з головних вулиць, де спалили фотографії короля. Деякі стукали по кухонним горщикам і скандували: «У Каталонії немає короля!», — йдеться в повідомленні.

Нова хвиля протестів в Каталонії триває з жовтня цього року, коли одного з лідерів каталонських сепаратистів Оріоля Жункераса засудили до 13 років тюрми.

10 листопада в Іспанії відбудуться дострокові вибори до парламенту, спрямовані на вихід з політичної кризи, що виникла після виборів в квітні 2019 року. Це будуть вже четверті вибори в країні за останні чотири роки.

У понеділок до протестів каталонських демонстрантів приєдналися члени трьох основних сепаратистських партій регіону. Каталонська адміністрація, очолювана сепаратистами, закликала всіх учасників демонстрацій зберігати стриманість.

В протилежність мітингів прихильників незалежності, регіональні лідери партій, які хочуть зберегти єдність з Іспанією, провели власні публічні заходи, однак зібрали в рази менше учасників.

На вулицях Барселони в понеділок, 4 листопада, пройшла багатотисячна демонстрація противників візиту короля Іспанії Філіпа VI в Каталонію. Мітингувальники, зокрема, палили портрети монарха, повідомляє ВВС.

«Протестувальники запалили вогонь на одній з головних вулиць, де спалили фотографії короля. Деякі стукали по кухонним горщикам і скандували: «У Каталонії немає короля!», — йдеться в повідомленні.

Нова хвиля протестів в Каталонії триває з жовтня цього року, коли одного з лідерів каталонських сепаратистів Оріоля Жункераса засудили до 13 років тюрми.

10 листопада в Іспанії відбудуться дострокові вибори до парламенту, спрямовані на вихід з політичної кризи, що виникла після виборів в квітні 2019 року. Це будуть вже четверті вибори в країні за останні чотири роки.

У понеділок до протестів каталонських демонстрантів приєдналися члени трьох основних сепаратистських партій регіону. Каталонська адміністрація, очолювана сепаратистами, закликала всіх учасників демонстрацій зберігати стриманість.

В протилежність мітингів прихильників незалежності, регіональні лідери партій, які хочуть зберегти єдність з Іспанією, провели власні публічні заходи, однак зібрали в рази менше учасників.