Нафтогаз оцінив обнулення взаємних претензій з РФ

Глава Нафтогазу хотів би почути про зустрічні кроки РФ для обнулення необхідних Україною $22 млрд.

Україна поки не отримала будь-яких офіційних пропозицій від російської сторони, які дозволили б почати дискусію про можливе обнулення боргів і відмови від судових позовів до Газпрому на загальну суму $22 млрд, повідомив голова правління НАК Нафтогаз України Андрій Коболєв на своїй сторінці в Facebook.

«Російська сторона пропонує Нафтогазу «обнулити» майже $3 млрд за рішенням Стокгольмського і відмовитися від позову ще на $12 млрд. До того ж АМКУ пропонується відмовитися від штрафу на $7 млрд. Разом — $22 млрд – «зрозуміти і пробачити». Шукаю і не знаходжу в озвучених у ЗМІ пропозиціях зустрічні кроки Росії на зіставні суми. Хіба так виглядає «обнулення» взаємних претензій?», — написав він.

Коболєв знову нагадав, що заява російської сторони про готовність продавати Україні «дешевий» газ не корелюється з відмовою “Газпрому” постачати його Нафтогазу згідно з рішенням Стокгольмського трибуналу за ціною німецького хаба, незважаючи на здійснену НАК передоплату.

«Традиційно російські поставки, навіть зі знижками за лояльність, чомусь виходять дорожче, ніж закупівлі за конкурентними цінами в Європі. Це нелогічно, тому Газпром транспортує газ на меншу відстань. Коли Стокгольмський арбітраж виправив цю цінову аномалію, Газпром відмовився поставляти газ. Ми вже давно переконалися, що ніщо не обходиться Україні так дорого, як дешевий російський газ. Коли наші відносини з Газпромом вдається зробити суто комерційними, баланс витрат істотно змінюється у користь України», — зазначив він.

Глава Нафтогазу підкреслив, що Україна готова предметно домовлятися з Газпромом про продовження транзиту через свою територію, тоді як російська сторона затягує переговори, постійно переходячи на тему порушення балансу інтересів Стокгольмським арбітражем.

«Росія — проти, її лякає «вакханалія в Стокгольмському арбітражі». Звичайно, рішення авторитетного європейського арбітражного суду можна називати «вакханалією», але тоді виникає логічне питання — навіщо «Газпром» в минулому році ПЕРШИМ ініціював в Стокгольмському арбітражі два нових процесу проти Нафтогазу?», — додав Коболєв.

За його словами, Україна готова до конструктивної співпраці заради продовження транзиту, але і надалі буде наполегливо та ефективно захищати національні інтереси, так і інтереси Нафтогазу.

У свою чергу виконавчий директор НАК Юрій Вітренко на своїй сторінці в Facebook уточнив, що на сьогодні загальна сума нових позовних вимог компанії до Газпрому становить $12,222 млрд.

За його словами, у разі укладення нового контракту на транзит між Газпромом і новим оператором ГТС України із збереженням відповідних доходів на поточному рівні, сума нового позову знизиться до суми менше $2 млрд.

«Якщо транзит збережеться і доходи від нього будуть покривати повні витрати, то не буде підстав для нарахування прискореної амортизації та знецінення. Тому ці витрати будуть вилучені з розрахунку тарифу в нашому позові», — пояснив Вітренко.