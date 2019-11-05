В Одесі четверо підлітків втекли з притулку на похорон загиблої подруги

Начальник служби у справах дітей Одеської міської ради Юлія Нікандрова повідомила, що 4 листопада з дитячого закладу, розташованого в Київському районі Одеси пішли четверо підлітків: Каріна Орленко, Анна Стельмах, Данило Стамов і Максим Соколаш.

Діти втекли з комунального закладу Центр соціально-психологічної реабілітації Одеської міськради, який знаходиться на вулиці Героїв Крут.

За словами Нікандрової, підлітки, які втекли з притулку, прийшли на похорон 14-річної Дар’ї Дробот. Відзначається, що нібито одна дівчинка дружила із загиблою.

Про те, чи повернули підлітків до центру реабілітації поки не повідомляється.

Також з’явилася інформація, що 15-річний хлопець, якого підозрюють у вбивстві Дробот, раніше проходив реабілітацію в цьому закладі.

Нагадаємо, 3 листопада у лісопосадці на території Лиманського району Одеської області без ознак життя знайшли Дарину Дробот.