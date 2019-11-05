Екс-чиновник Укроборонпрому намагався заробити $2,5 млн на продажі майна

Чиновник пообіцяв бізнесмену сприяння у придбанні майнового комплексу заводу Маяк за значно нижчою ціною.

Офіційно підприємець мав заплатити $2 млн, а за свої послуги екс-керівник заводу просив $2,5 млн.

Затримали жадібного екс-чиновника у відділенні банку в Шевченківському районі Києва під час передачі йому першої частини винагороди – $200 тис.

Відкрито провадження за ч. 4 ст. 190 ККУ – Шахрайство. На території оборонного заводу та у приміщенні Державної виконавчої служби Оболонського району тривають обшуки.

Нинішнє керівництво перевіряють на причетність до оборудки.