Покінчити з «совком»: в Україні хочуть змінити систему працевлаштування людей з інвалідністю

Уряд України планує скасувати існуючу систему градації інвалідності. Раніше повідомлялося про збільшення мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму. Про зміни в градації інвалідності повідомляє Цензор.НЕМАЄ.

«Ми імплементуємо в українське законодавство Міжнародний класифікатор функціональності, він вже переведений на українську мову, але до кінця не проведена система його ратифікації. З допомогою МКФ ми хочемо нарешті позбавитися від системи інвалідності, яка залишилася в Україні з радянських часів», — сказала голова комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова на прес-конференції.

Вона стверджує, що тепер замість груп інвалідності буде розраховуватися відсоток втрати працездатності, як рекомендовано Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Третьякова вважає, що ці зміни, разом з переглядом норм по працевлаштуванню громадян з частковою втратою працездатності, збільшать частку людей з інвалідністю на ринку праці.