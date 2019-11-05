Нардепи з оборонного комітету провели засідання в Золотому-4

Парламентський Комітет з питань національної безпеки і оборони сьогодні, 5 листопада, провів виїзне засідання в Золотому-4 неподалік від лінії зіткнення.

Після засідання нардепи провели брифінг для ЗМІ. Зокрема, вони розповіли, що побачили умови, в яких несуть службу українські бійці в зазначеному районі, та поспілкувалися з місцевими жителями.

Нардеп Михайло Забродський від «Європейської солідарності» зазначив, що парламентарії сьогодні отримали можливість переконатися в тому, що командування ООС і МВС роблять все можливе, щоб у рамках розведення сил забезпечити максимальну безпеку для місцевих жителів і зберегти інтереси України.

У той же час голова Комітету Олександр Завітневич підкреслив, що розведення військ дозволить повернути жителям Золотого спокій і приступити до налагодження мирного життя на цих територіях.

«Ми не здаємо позиції України — озброєння і особовий склад будуть розташовані трохи далі від лінії фронту. «Сіру зону» посилено патрулюватимуть поліція та Національна гвардія. Якщо буде потрібно, наші війська повернуться на свої позиції за лічені години. Українська розвідка і контррозвідка працюють дуже професійно, а військові готові дати відсіч у будь-яку хвилину», — переконує Завітневич.

У свою чергу народна обраниця від «Слуги народу» Ірина Верещук повідомила, що депутати ознайомилися з умовами, в яких живуть бійці ВСУ.

«Ми побачили кухні, побачили їх побут, як вони проживають, проводять вільний час, заступають у вбрання і так далі. Можемо доповісти: все в задовільному стані», — стверджує Верещук.

Також вона заявила, що місцеві жителі чекали розведення сил, оскільки знають, що Донбас – це Україна.

«Що стосується жителів… люди чекали розведення, вони хочуть, щоб тут перебувала українська армія. Донбас — це Україна, Крим — це Україна — всі це знають. Тут немає сепаратистів, немає ворогів України», — додала «слуга народу».

Між тим, нардеп з проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Сергій Льовочкін сказав, що поїздка народних обранців у Золоте – це сигнал про готовність Верховної Ради приймати необхідні закони для мирного процесу.

«Тут, у Золотому, проходять конкретні кроки по наближенню світу в нашій країні. Ми поспілкувалися з військовими, поспілкувалися з жителями Золотого — ми бачимо, що всі люди хочуть одного — миру», — підкреслив Льовочкін.

Прес-служба штабу ООС повідомляє, що в ході візиту в Золоте-4 нардепи побували на ділянці розведення, побачили обладнані позиції українських військових і зустрілися з командувачем збройних сил генерал-лейтенантом Володимиром Кравченко.

Фото: Слуга Народу/Facebook

Фото: Штаб ООС