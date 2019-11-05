Нічні лампи провокують інфаркти та інсульти

Японські вчені з Медичного університету міста Nara з’ясували, що зайвий світло у спальні під час сну — будь то нічник, вуличний ліхтар, який видно з вікна, чи навіть Місяць — може підвищити ризик розвитку смертельних захворювань серця та інсульту.

Раніше фахівці вже виявили, що засипання з включеним телевізором або іншим джерелом світла може стати причиною ожиріння. Тепер медики довели, що більш високі рівні світлового забруднення супроводжуються підвищеними показниками хронічного атеросклерозу — захворювання, що провокує утворення атеросклеротичних бляшок на стінках артерій. Дослідження проводилося на 989 чоловіків і жінок протягом трьох років. Середній вік учасників становив від 71 до 77 років.

Під час експерименту вчені протягом двох ночей мали над головами сплячих людей включену лампу. Джерело світла знаходився на висоті 60 сантиметрів від підлоги і був повернутий у напрямку до стелі.

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Японія – острівна держава в Східній Азії.

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Столиця – Токіо

Найбільші міста: Токіо, Йокогама, Осака, Нагоя, Саппоро, Кобе, Фукуока, Кіото,

Кавасакі, Сайтама

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 377 944 км2 (61-я в світі)

Населення – 126,82 млн чол. (10-я в світі)

Офіційна мова – японська

Релігія – синтоїзм, буддизм

ІЛР – 0,891 (20-я в світі)

ВВП – $4,60 трлн (3-я в світі)

Валюта – японська йена

«Ми виявили чітку і закономірну зв’язок між інтенсивністю нічного освітлення в спальні і прогресуванням атеросклерозу, який не залежав від відомих факторів ризику, включаючи вік, ожиріння, куріння, гіпертонію і діабет. Світлове забруднення в приміщенні може бути чинником розвитку атеросклерозу серед населення в цілому», — розповів один з авторів дослідження, Кенджі Обаяши.

За словами вчених, суть у тому, що проходження світла через закриті повіки знижує вироблення мелатоніну, також відомого як «гормон ночі», який зменшує кров’яний тиск, знімає запалення і контролює циркадні ритми.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», повноцінний сон ще більш важливий, ніж думали раніше. Нещодавно вчені з’ясували, що міцний сон оберігає від хвороби Альцгеймера.

За матеріалами Naked-science

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