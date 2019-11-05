Українцям дали прогноз щодо магнітних бурь у листопаді

Початок листопада буде спокійним, а вже наприкінці місяця очікується слабка магнітна буря, прогнозують астрономи з лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, передає УНН.

Згідно з даними лабораторії, 21 листопада очікується слабка магнітна буря (рівень G1), а 20-го і в період з 22-го по 24 листопада – геомагнітні збудження.

Відповідно до стандартної шкали NOAA (Національна атмосферна адміністрація США), бурі класу 1 здатні впливати на енергетичні системи – слабкі флуктуації в енергетичних системах, на космічні апарати – невеликий вплив на системи управління космічними апаратами, на наземні системи – полярні сяйва видно на високих широтах (до 60 градусів), на початок міграцій тварин.

Нагадаємо, в Україні у вівторок, 5 листопада, очікується тепла погода, місцями дощитиме.

: УНН