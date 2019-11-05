У бежевій сукні і неоновій водолазці: Настя Каменських продемонструвала яскравий образ

Українська співачка Настя Каменських, яка наразі відпочиває у Мексиці разом з чоловіком Потапом, виступила на шоу популярного латиноамериканського шоумена Еді Смола.

Настя Каменських опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі фото свого “аутфіту” для телепередачі Cuídate De La Cámara, а також коротке відео з Еді Смолом.

Епатажний мексиканський шоумен також розмістив ролик з українкою у соціальних мережах. Для зйомок Каменський підготувала яскравий образ. Співачка одягнула неонову водолазку разом з бежевою сукнею довжини міні. Завершили look знаменитості, за якою стежать 4,3 мільйона підписників, чорні босоніжки на підборах.





Ефектним аксесуаром Насті стали окуляри у вигляді двох чорних пантер, які були створені спеціально для образу Pantera Negra у відеокліпі артистки на пісню Elefante.

“Я кайфувала від образу Pantera Negra. З одного боку, він досить зухвалий і хижий, з перчинкою, але з іншого – він максимально жіночний і стримано сексуальний. Він повністю зображує мій внутрішній світ! І я впевнена, всередині кожної дівчини є ця сама Pantera Negra”, – вважає Каменських.