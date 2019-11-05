Заборона на продаж земель іноземцям був узгоджений із Зеленським, — нардеп від СН Сольський

Заборону на продаж землі іноземцям до 2024 року при підготовці закону про ринок землі був погоджений з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів глава комітету з питань аграрної та земельної політики Верховної ради Микола Сольський.

За його словами, заборона на продаж землі іноземцям до 2024 року був узгоджений на зустрічі із Зеленським.

«Перш за все, була зустріч з президентом. Там це було озвучено і узгоджено. Що б мені не говорили глави асоціацій, на цій зустрічі вони цю норму підтримали. Просто зараз вони вже хочуть більше, це в людській природі, можна зрозуміти. Тоді було прийнято рішення відтермінувати цей момент до 2024 року», — зазначив Сольський.

За його словами, передбачається, що реформа повинна бути компромісною, і «на землі є місце всім».

«За двадцять років ринок досить стабілізувався. Якщо подивитеся, за останні 7-8 років на 90% земель господарюють ті ж люди і приблизно в тих же розмірах», — додав Сольський.