У Дніпропетровській області в окремих населених пунктах відсутнє водопостачання. Потерпають від цього й кілька військових частин – бойові бригади ЗС України.

Як з’єднання ясувала “Новинарня“, відсутнє водопостачання у п’яти населених пунктах: Гвардійське, Черкаське, Губиниха, Голубівка та Вільне.

При цьому лише у смт Черкаське та Гвардійське розташовані більше десяти військових частин. Найбільші – 93-тя окрема механізована бригада у Черкаському та 25-та повітряно-десантна бригада у Гвардійському. Також тут дислокуються 74-й окремий розвідувальний батальйон, полк зв’язку, зенітний ракетний полк та ще низка військових підрозділів.

Загалом без центрального водопостачання залишаються приблизно 10 тисяч осіб, включно з цивільними. “Якщо раніше вода подавалася по годинах, то все одно були проблеми з тиском. Ми проживаємо на другому поверсі, то нам ще більш-менш вода надходить – якщо перший поверх не дуже активно користується.А на третій-четвертий поверх вода, бувало, взагалі не доходила”, – розповідає “Новинарні” капітан Олександр Проскурін із 93 омбр “Холодний Яр”. “Орієнтовно минулого тижня в четвер вимкнули воду взагалі. Пояснюють це тім, що десь щось прорвало. Сьогодні, у вівторок (5 листопада), на запитання комбата до командира бригади, коли буде водопостачання, нам відповіли, що вода буде підвозитися машиною”, – переказує офіцер. Військове містечко та загалом казарми, за словами військового, не старі: там нікого ремонт, встановлена нова сантехніка, бойлери. Втім, перебої з водою – явище регулярне.

“Телефонували на “гарячу лінію” Міністерства оборони України. Там сказали, що труби прокладають, роботи ведуться, вода буде. На запитання “коли?” вони відповіли, що нам передзвонять”, – каже Проскурін. Журналістка Анастасія Федченко намагається привернути загальну увагу до ситуації, коли у військових частинах вже кілька днів нічим помитися, не змиваються нечистоти у вбиральнях. “Після піврічної оборони Авдіївки – однієї із найгарячіших точок цієї війни – армійці живуть у таких умовах. Вони носять воду з якоїсь свердловини, вони намагаються заощаджувати. Альо митися в ковшику у ХХІ столітті (…) – це дно і грьобаний капець, як на мене…”, – пише журналістка у Facebook. “Говорити про пункти постійної дислокації, які є не у всіх бригад, про полігони, про Ширлан із його лікувальними грязями можна довго. Хто нарешті розбереться із цією проблемою? Я дуже хочу, щоб люди в армії нарешті припинили працювати в середньовічних умовах”, – додає Настя. “Новинарня” звернулася із запитанням про причини відсутності водопостачання до пресслужби 93 омбр “Холодний Яр”.

Стало відомо, що проблеми із водопосточанням – через прорив водогону, який був побудований понад 30 років тому. “Воду іноді дають, потім знову прориви, і водопостачання припиняють. Трубу латають, потім вона знову рветься. На територію частини сьогодні (5 листопада) воду один раз підвозили, а до цього ненадовго вмикали. У нашій військовій частині встигли набрати у всі діжки, а в казармах поставили свої насосні станції”, – розповіли в пресслужбі. “Люди в селищах теж надавати у дворах насоси – качають воду зі свердловин. Альо це все, зрозуміло, тимчасові варіанти. Бо свердловини виснажуються, адже тисячі людей вибирають звідти воду”, – зазначили в 93 омбр.

Водночас, за висновком військових, новий водогін побудувати поки що немає можливості, адже для повної заміни труб потрібно 160 млн грн, а селищний бюджет Черкаського – 2 млн грн. Армійці акцентують: смт Черкаське сплачує в центр 100 млн податку на рік за рахунок військових, альо розв’язків язання проблеми гальмується через місцеву систему бюджетування. Оптимальним було б, за інформацією місцевих ЗМІ, проведення виборів у новоствореній об’єднання єднаній територіальній бригаді, аби селище саме керувало стомільйонними надходженнями.