Україна обігнала Білорусь і Росію в рейтингу свободи в інтернеті

Міжнародна неурядова організація Freedom House поліпшила показник рівня свободи України в Інтернеті в 2019 році з 45 до 56 балів зі 100 (найбільш вільна), залишивши її в списку країн з частковою свободою в Інтернеті.

Про це йдеться в щорічному звіті Freedom House, передають Українські Новини.

Загальна сума балів виводиться з 3 показників: перешкоджання доступу (17 балів при максимальних 25; в 2018 було 9 балів), обмеження вмісту (19 при максимальних 35; в 2018 — 16) і порушення прав користувачів (20 при максимальних 40, як і в 2018).

Таким чином, показник покращився головним чином за рахунок розширення доступу громадян до Інтернету.

Freedom House відносить країни з 0-39 балів до невільним, 40-69 балів – до частково вільних, 70-100 – до вільним.

Ключовими подіями, які негативно вплинули на оцінку свободи в Інтернеті, стали: оголошення влади про намір заблокувати близько 100 сайтів через поширення російської ідеології», активне маніпулювання онлайн-контентом під час президентської кампанії в квітні-травні, розгляд народними депутатами законопроекту щодо розширення повноважень влади у здійсненні цензури та покарання за лайку в Інтернеті, спроба української влади отримати доступ до даних на мобільних телефонах двох журналістів, які займалися журналістськими розслідуваннями.

Україна на один бал випередила Індію і на один бал відстає від Малайзії.

Азербайджан, Білорусь, Казахстан, Узбекистан і Росія визнані Freedom House як країни з «невільних» доступом до мережі