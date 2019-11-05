Обійдемося без залітних-перелітних-продажних «дисидентів» — Касьянов про Бабченко

Не поважаю людей, які приїжджають в мою Україну, щоб заробляти на своєму показне «дисидентство».

Я не поважаю Бабченко. Був час, коли ми приятелювали; я возив його на війну, пив з ним горілку, ділив один номер у готелі, і якось витягнув з повної дупи… Але істина дорожче.

Про своє ставлення до нещодавно залишив Україну російського журналіста Аркадія Бабченко розповів сьогодні у Фейсбуці громадський активіст і волонтер Юрій Касьянов.

Я не поважаю людей, які їдуть зі своєї Росії (країна-агресор — згідно із Законом України від 20.02.18) для того, щоб здалеку огульно поливати всіх брудом росіян, а країну називати «бензоколонкою».

Я не поважаю людей, які приїжджають в мою Україну, щоб заробляти на своєму показне «дисидентство».

І особливо я не поважаю тих, хто приїжджає сюди, щоб співпрацювати з владою проти мого народу.

Я зневажаю дешеві постановки СБУ з томатним соком або свинячьей кров’ю.

Я ненавиджу тих, хто нагадив тут, їде далі, поливаючи тепер брудом українців за те, що вони йому не відповідали. Мало переводили на гаманці.

Ми тут вже якось самі розберемося. Без залітних/перелітних/продажних «дисидентів».

Нам тікати нікуди — ми на своїй землі.