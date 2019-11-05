МВФ не заморожував співпраця з Україною – Гончарук

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук спростував інформацію про припинення співпраці МВФ і України.

Про це політик заявив під час брифінгу.

«Чутки про те, що програма заморожена, що МВФ відмовився (надавати Україні фінансування — прим. ред.) — це просто маніпуляції, яким не варто вірити. Переговори і робота триває. Ми щоденно в телефонному режимі з нашими колегами», — підкреслив глава Кабміну.

Про продуктивності переговорів з МВФ розповіла і міністр фінансів Оксана Маркарова.

«Я не вперше веду переговори з нашими партнерами з Міжнародного валютного фонду. Наш процес, можу ще раз підтвердити: рухається дуже конструктивно, швидше, наприклад, ніж це було в минулому році, швидше, ніж це було три роки тому, коли ми обговорювали програму», — сказала міністр.

Зазначимо, що незважаючи на позитивні прогнози Гончарука, Україна ризикує зіпсувати відносини з МВФ. За словами заступника голови НБУ Катерини Рожкової, причиною заморожування переговорів з валютним фондом може стати тяганина між державою та Ігорем Коломойським.

Дійсно, у вересні 2019 р. на цьому тлі дещо ускладнилися відносини Кабміну з МВФ. В уряді ж поспішили дипломатично заявити про продовження переговорів при дії старої програми фінансування.