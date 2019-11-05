Хто стоїть за компроматным цунамі проти Зеленського — експерт

Очевидно, що підготовка подібної спецоперації базується на численних перехоплення телефонних розмов, листування депутатів і не тільки їх. Цілком можливо, що в Мережі можуть з’явитися і компрометуючі аудіо та відео записи.

Пранкери, говорите? Ну-ну… «Слуги народу» взагалі та Микола Тищенко зокрема, вони, звичайно, дикі, але навіть ресторатор не став би вести таку відверту листування, якщо б не переконався, що спілкується саме з Генпрокурором. Тобто, не переговоривши з ним по телефону.

Таку думку озвучив сьогодні у ФБ політичний аналітик Олександр Кочетков.

Сьогодні існують комп’ютерні програми, здатні імітувати голоси, і не обов’язково вони використовують обожнювані Давидом Арахамией нейтронні мережі, які він згадує до місця і не до місця.

Але особисто мене вражає професійний рівень цієї масштабної спецоперації, спрямованої на компрометацію нової влади.

Тут точний вибір об’єктів компрометації, глибоке знання внутрішніх реалій у владі, а також дивовижне терпіння, не властиве любителям: звичайні пранкери отримують вдалий матеріал і тут же вивалюють його в Мережу, щоб не «протух». А ми зараз спостерігаємо копітку багатопланову роботу, ретельне накопичення матеріалів і цілеспрямований злив в підходящий момент.

Для мене очевидно, що підготовка подібної спецоперації базується на численних перехоплення телефонних розмов, листування депутатів і не тільки їх. Цілком можливо, що в Мережі можуть з’явитися і компрометуючі аудіо та відео записи.

Подібний масштаб під силу або спецслужбам — СБУ, НАБУ (кримінальна розвідка МВС, яка це могла б, практично розгромлена), або потужної олігархічної угруповання .

Те, що Артем Ситник, навіть заручившись підтримкою американців, зважився на таку гру — малоймовірно. Знову ж НАБУ обов’язково пішли б витоку, тамтешні не втрималися, щоб не похвалитися.

Іван Баканов — може. Тим більше, що він орієнтує працівників СБУ на повернення колишнього, до тотальної комерціалізації, впливу, коли ця спецслужба була оплотом законності та професіоналізму. І у нього є залізна «відмазка» перед президентом Зеленським: «не для того ми йшли у владу, щоб зберігалися всі колишні корупційні схеми», словом, все точно по серіалу «Слуга народу».

Але я б зробив ставку на Ігоря Коломойського — його стиль і кураж. І йому надзвичайно не подобається той бардак і дилетантизм, які панують у законодавчій і особливо виконавчій гілках влади. І ІВК цілком може грати на їх перезавантаження, що, як на мене, вже стає кращим виходом з положення.

Знову ж таки, враховуючи його давнє взаємодія з Віктором Медведчуком, він міг би одержати необхідні матеріали від ФСБ, адже прослуховування «пранкери» — це тамтешня коронна тема.