Анджелина Джоли снялась в провокационной фотосессии для декабрьского номера Harper’s BAZAAR. 44-летняя оскароносная актриса позирует полностью обнаженной, покрытая прозрачной вуалью, в кислотно салатовом парике и комбинезоне-сетке.

В интервью изданию Джоли призналась, что хотела бы жить «за океаном», но пока она с детьми обязана жить там, где живет их отец, ее уже бывший муж Брэд Питт.

«Я бы хотела жить за рубежом, и сделаю это как только все мои дети достигнут совершеннолетия. Сейчас я должна базироваться там, где живет их отец», — сказала Анджелина.

Фото — SØLVE SUNDSBØ / harpersbazaar.com