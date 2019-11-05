Заступник голови Меджлісу: Зеленський демонструє неготовність боротися за Крим

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, нардеп від «Європейської солідарності» Ахтем Чийгоз заявив, що дії президента Володимира Зеленського, пов’язані з відступом на Донбасі, безпосередньо впливають на Крим. Про це він заявив в ефірі «Еспресо», повідомляє прес-служба політсили.

Нардеп назвав ганьбою те, що ВСУ відступають з займаних позицій. «Це дійсно ганьба. Так не можна себе вести в період війни — відступати і здавати наші позиції», — сказав Чийгоз.

На думку нардепа, позиція Зеленського по кримському питанню також «абсолютно не готова, а дії, пов’язані з відступом на Донбасі, дуже сильно впливають на Крим».

«Тому що Крим також вимагає, щоб наші партнери були більш рішучими. Вони такими були і давали надію на вирішення питання звільнення Криму. А сьогодні ми начебто прагнемо апелювати до нашим міжнародним партнерам, але при цьому самі відступаємо», — зазначив заступник голови Меджлісу.

Крім того, нардеп вважає, що Зеленський насправді не готовий до зустрічі з Путіним у нормандському форматі, а поступки української сторони лише демонструють слабкість України.