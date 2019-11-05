Ковалевський Станіслав: «смотрящий» від «донецьких» в Міністерстві енергетики. Частина 2

Професійний Фунт

У число перших засновників ТОВ «Екоойл» входив скандальний Сергій Дядечко, колишній співвласник банку «Родовід» і засновник банку «Союз», які «нагріли» державу і вкладників на мільярди гривень. А ще Дядечко був відомий як банкір Юрія Іванющенка, значну частину якого бізнесу становили вугільні схеми. Можливо, в цьому ми знайде відповідь на те, яким чином Станіслав Ковалевський перекочував з ТОВ «Екоойл», занявшегося в основному нафтовим паливом, у вугільну, так би мовити, галузь.

ТОВ «Екоойл» створювалася чисто як одна з «тендерно-посередницьких фірм, у неї не було ні своїх площ, ні свого транспорту та обладнання, тільки пара бухгалтерів. Вона просто «вигравала» тендери, отримувала гроші – а замовлення виконувала руками субпідрядників, кладучи різницю собі в кишеню. Про прибутки її власників можна судити за обсягами тендерів: при Януковичі фірма, як стало відомо SKELET-info, отримала тендери на постачання палива «Укрзалізниці» і Міноборони на суму 2,37 мільярдів гривень, а в 2014 році, вже після Майдану, ще на 1,31 мільярда гривень!

Але до цього моменту Станіслав Ковалевський директорував вже в інших підприємствах, перескакуючи з крісла в крісло мало не кожен рік. У 2010-му році він виконував обов’язки директора ТДВ «Шахта «Білозерська», і тоді про нього вперше згадали в пресі , в репортажі про відправку в Антарктиду донецьких альпіністів, у складі яких був бригадир прохідників «Білозерської» Віталій Кутній.



Проводи в Антарктиду

Крайній праворуч – Станіслав Ковалевський

Другий раз ЗМІ згадали Ковалевського в 2012 році, після скандальних тендерах на поставку вугілля для ПАТ «Донбасенерго». У грудні 2011-го тендер на 750 тисяч тонн вугілля як би «виграло» ТОВ «ТД ” Енерговугілля», яке було створено буквально напередодні цього тендеру, в листопаді того ж року. А його директором тоді був Станіслав Ковалевський. Через місяць в січні 2012-го ця ж фірма знову «виграла тендер на поставку уже 1,5 мільйона тонн вугілля. І обидва рази — за 1120 гривень за тонну, що в півтора рази перевищувало ринкові ціни.

Як би «виграла» тому, що її єдиним конкурентом була фірма ТОВ «Техно-Комерц», раніше заснована Андрієм Ігнатовим (потім засновника змінили). А до цього Ігнатов працював заступником директора з комерційних питань шахти «Білозерської». Ну так, він був заступником Ковалевського. Причому, саме на момент проведення цих тендерів Ігнатов, переписавши фірму на іншу особу, зайняв крісло заступника голови Державної податкової служби України – звідки його турнули тільки в березні 2014-го, а потім оголосили в розшук за статтею 364-2 КК України.



Андрій Ігнатов

Потім Ковалевський поступився своє місце директора ТД «Енерговугілля» Станіславу Нікішину – людині Юхима Звягільського і його зятя Володимира Вечерка. І після цього вже «Енерговугілля» став грати роль підставної фірми на тендерних конкурсах – програючи на користь ТОВ «Траст Інвест», фірму зі статутним капіталом 5 тисяч гривень і, за даними SKELET-info, зареєстрована за тією ж адресою, що і «Метінвест» Ахметова. Фактично обидві фірми контролювалися групами Олександра Януковича Юрія Іванющенка та Ріната Ахметова, які грали між собою в якісь хитромудрі ігри, метою яких було банкрутство держпідприємства «Вугілля України» і дерибан «Донбасенерго». При цьому навколо обох фірм тоді промайнула постать Віталія Белякова, який нещодавно став новим «вугільним смотрящим» в Києві. Таким чином, неважко зрозуміти, чиєю людиною в Міністерстві енергетики є і Станіслав Ковалевський.

Що про нього відомо ще? Що за останні 6 років він змінив ще кілька місць роботи: обіймав керівні посади в ДП «Торецкуголь», ДП «Орджонікідзевугілля», а також ДТЕК «Добропіллявугілля». Тільки чому-то недовго, лише кілька місяців — а потім знову йшов керувати приватними фірмами. Тобто, якщо колись буде опублікована повна трудова біографія Станіслава Ковалевського, то вона буде дуже довгою: такий собі «начальник-літун». Але це чехарді простежувалася закономірність: Ковалевський керував підприємствами рівно стільки, скільки було потрібно для організації і проведення великих тендерів. Через приватні фірми він продавав величезні партії вугілля, а для державних шахт закуповував якесь обладнання, витратні матеріали або різні послуги – можливо, що теж за сильно завищеною ціною (це варто перевірити). Такий собі професійний зіцголова Фунт, причому спеціалізується саме на успішних тендерах, а ось коли він йшов, ці фірми вже перетворювалися на підставні. Відзначимо це, щоб зрозуміти, яку саме роль Святослав Ковалевський буде грати в Міненерго. Ну да, зрозуміло, не призначати туди спеціаліста з підставних фірм, тут потрібна людина, чиї ТОВ завжди вигравали тендери.

Останніми відомими фірмами Станіслава Ковалевського були ТОВ «Мета Лімітед» (ЄДРПОУ 41050750), що залишалася в його декларації на 11 жовтня 2019 року, і «Балтік-Систем» (41224538), яку він ще влітку поступився ТОВ «Лаврін Фінанс» Дмитра Дервіша – пов’язаного з донецьким підприємцем Сергієм Сухим. Самостійна фігура Сухий, чи ні, але на нього записані купа різних фірм, також він очолював філію «Промінвестбанку» в Макіївці, а в минулому його ім’я фігурувало у великому скандалі навколо «Донбасенерго». Тоді його фінансова компанія «Артфин» дала кредит «Донбасенерго», що викликало підозру у фінансових махінаціях з метою банкрутства та поглинання енергетичної компанії. Загалом, на манежі все ті ж – фірми і люди, які роками «заробляли» на вугіллі і «Донбасенерго».





Таким чином, маючи на руках всі ці прямі і непрямі факти, можна зробити впевнений висновок, що Станіслав Ковалевський є протеже донецьких угруповань. В першу чергу, «вугільної мафії», контрольованого Олександром Януковичем та Юрієм Іванющенком, які хочуть «прихватизувати» те, що не встиг загарбати Рінат Ахметов. Але пам’ятаючи і про більш ранніх зв’язках Ковалевського з групою Аркаллаєва, який теж має свої інтереси в енергетиці, можна припустити, що він буде допомагати і йому. Зрештою, одне іншому не заважає, адже Аркаллаев «заробляв» на постачання нафтопродуктів. Думається, що вже дуже скоро це стане відомо.

Незрозуміло лише, чому команда Зеленського фактично віддає величезний шматок енергетики «донецьким», так само, як це робив і Порошенко (нехай і іншим «донецьким, але все-таки «донецьким»). На це питання поки що відповіді немає. Однозначно лише те, що влада в Україні слабка, і країною керує не «господар», а «слуга народу», причому незрозуміло якого саме народу. І замість Голобородько ми отримали Труффальдіно, намагається догодити одразу всім за принципом «забирайте, держава не збідніє».

Сергій Варіс, для SKELET-info