Стан одеського дивиться Галантерника оцінили в $178 млн

Одеський бізнесмен Володимир Галантерник другий рік поспіль займає 30 місце у “ТОП-100 найбагатших українців”.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Стан Галантерника на цей раз експерти оцінили в 178 мільйонів доларів США. На їхню думку, динаміка зростання його стану в порівнянні з 2018 роком становила + 15%.

Як повідомлялося раніше, в минулому році стан Володимира Галантерника оцінили в $155 млн, а НАБУ розкрило схему виведення 146,85 млн грн, заплачених Одеською міськрадою в 2016 р. за майно колишнього аеродрому «Застава». В ній з’являються компанії, які ЗМІ пов’язували з Володимиром Галантерником.