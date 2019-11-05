Жителі Макіївки здригнулися від нового підземного поштовху

Сьогодні близько 18:55 за місцевим часом в Радянському районі непідконтрольної Україні Макіївки місцеві жителі відчули підземний поштовх, потужність якого була не такою сильною, як у попередні дні. Про це очевидці повідомляють в соціальній мережі.

За словами очевидців, сьогодні вони відчули поштовх не в той період, що зазвичай — близько 23:30, однак, він був меншої потужності, ніж раніше:

«Поштовх 18:53 кв-л 49 телефон був поруч відразу глянула на час»

«Теж відчула. Тільки що, 18:57»

«18.55 поштовх, кв-л 59 д. 4».



