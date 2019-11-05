Віктор Небоженко: “В будівлі на Банковій 11 будь перетворюється на політичного виродка”

Що сильніше – сміх над політиком або страх перед ним?

Неважливо, хто кому «вибив зуб» в Офісі президента Зеленського – Голова Офісу президента Богдан або начальник СБУ Боканов. Це не дивно, адже будівля на Банковій 11 – загаженное, корумповане і занурене у вічні політичні інтриги. Там будь-яка людина перетворюється на політичного виродка. Неприємно інше, то що громадська думка і ЗМІ відразу ж повірив у цю «бійку». І не тому, що воно таке наївне і чекає сенсацій замість серйозної роботи наших нових політиків. А тому, що вже не сподівається, не вірить нинішньої влади, сміється з неї, а відповідно, не боїться її.

Якщо перші півроку, оточення президента Зеленського, молоді політики і чиновники з квазі-партії «Слуга народу» гучно раділи ненавмисної перемозі на президентських виборах, стебались і жартували над серйозними проблемами України, то тепер українське суспільство починає відкрито знущатися, стібатися і сміятися над ними. Ролі помінялися – суспільство не очікує нічого хорошого від нової влади, а влада і не прагне зробити щось хороше для українського суспільства. Вона просто «весело» функціонує і методом проб і помилок вчиться керувати країною, як ніби у них багато часу, але терпець українців, навчених гірким досвідом, не нескінченно.

Складається унікальна для України політична ситуація. В той час коли країна потребує швидких професійних і мужніх політичних рішень влада “колобродять”, займається тролінгом і “грає в політику”. В суспільстві немає політичної напруги, але і немає результатів діяльності цієї влади,крім піару, скандалів,помилок і багатослів’я.

Так, від колишнього президента Порошенко, в перший рік його правління, основна маса українців терпляче чекала мужності в боротьбі з російським агресором, чудес у реформуванні країни та принциповості в боротьбі з режимом Януковича, а замість цього він побудував піраміду елітної корупції і зганьбив Україну на весь світ. І тільки після цього, коли терпець українців закінчилося вони стали масово критикувати і ненавидіти Порошенко. А нинішню владу вже зараз не поважають, висміюють і не вірять їй. Іншими словами, немає ненависті до представників влади як «слуг народу», але є розчарування і гидливість до неї.

Це дуже погано для країни, бо знищується віра в здатність нової, ще легітимної влади, на чолі з президентом України Зеленським, бути мужнім, а не смішним, чесними, а не брехливим, відповідальним і здатним мобілізувати країну на боротьбі з кризою. Але нам потрібна влада, яку б ми не боялися і не зневажали, а поважали і сподівалися. А поки, тепер українське суспільство з різних кутів України – Заходу і Сходу, по-своєму, знущається і жартує над представниками владою. І це погано, як для президента України Зеленського, так і для українців, які починають підозрюють, що хаотичне і легковажне поводження представників нової влади в Офісі, Кабміні і Раді, насправді, приховує розгубленість перед гострими і важкими проблем, які стоять перед Україною.

Віктор Небоженко