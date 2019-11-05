«Не готовий жити з президентом «клоуном»: Бабченко озвучив реальну причину своєї втечі з України

Відомий російський журналіст Аркадій Бабченко запевнив, що він покинув українську державу через те, що боявся бути виданими українською владою Кремля. Він також зазначив, що буде продовжувати писати про Україну, навіть незважаючи на те, що перебуває в Ізраїлі.

Згідно словами Бабченко, він вже давно почав готуватися до того, що покине межі нашої країни, про що інформує replyua.net з посиланням на «Обозреватель». Блогер також стверджує, що він не готовий жити у воюючій країні з президентом «клоуном», і вважає, що нічого доброго з цього не вийде.

За словами журналіста з Росії, скоро може початися обмін злочинцями або екстрадиції, тому і він може опинитися в одному з цих списків. Бабченко заявив, що вже двічі на центральну площу столиці виходили 10 тисяч людей, які протестували проти гаранта Конституції. Отже, Бабченко вважає, що проживши п’ять років без потрясінь, вони зроблять величезний успіх.