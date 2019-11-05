Труба: Горбатюк може стати головним у ДБР з розслідування справ Майдану

Екс-керівник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк може стати главою структурного підрозділу Державного бюро розслідувань, яке займатиметься розслідуванням злочинів на Майдані.

Як інформує replyua.net з посиланням на «Гордон», про це п’ятого листопада під час брифінгу повідомив директор Державного бюро розслідувань Роман Труба.

Зокрема, Труба заявив: «найближчим часом буде в Державне бюро розслідувань буде створено окремий структурний підрозділ, який займатиметься розслідуванням кримінальних проваджень справ Майдану. Якщо Горбатюк виявить бажання взяти участь у конкурсі — будь ласка. Але умови для всіх рівні… Особисто мені Горбатюк не говорив, що хоче бути керівником структурного підрозділу ДБР».

Таким чином, наголошується, що 21 жовтня у Генеральній прокуратурі України повідомили про ліквідацію управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури, яке розслідувало злочину на Евромайдане. Тоді його очолював саме Горбатюк.