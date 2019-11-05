Кілька відомих членів «Свободи» вирішили вийти з партії

Депутат Верховної Ради 8-го скликання Юрій Левченко заявив про вихід з партії ВО «Свобода», членом якої він був 11 років.

Про це він повідомив у фейсбуці.

Левченко заявив, що йому стало очевидним, що «забезпечити гідне життя більшості українського народу в рамках політичної боротьби в «Свободі» неможливо з різних об’єктивних і суб’єктивних причин». Він також додав, що не йде з суспільно-політичного життя і не збирається «бігати» по інших політичних проектів.

Крім того, депутати Київради від «Свободи» Прохор Антоненко і Святослав Кутняк також подали заяви про вихід з фракції. Про це вони повідомили на своїх сторінках у фейсбуці.

Антоненко і Кутняк були помічниками-консультантами Левченко під час його роботи в парламенті.Нагадаємо, на позачергових виборах у Раду «Свобода», «Правий сектор», Організація українських націоналістів і «Національний корпус» виставили єдиний список.