Намагався зґвалтувати, зламав ребра і задушив: страшні деталі вбивства 14-річної одеситки

В Одесі поховали школярку Дашу Дробот. Жахливе вбивство 14-річної дівчини скоїв 15-річний хлопець Кирило О. Він навчався з жертвою в одній школі №71, був старший за неї на рік, вони з Дашею дружили вже два роки.

Раніше Кирила вже судили за пограбування. Сама загибла дівчина мріяла бути моделлю, а в школі її вважали лідером.

Мріяла стати моделлю

В одеській школі №71, де навчалася Даша Дробот, все зараз в шоці. «Розумієте, це настільки для нас несподівано, що весь колектив в шоці. Даша вчилася у нас з першого класу, була хорошою ученицею, допомагала у всьому. Вона такий природжений лідер. У нас ні до неї, ні до батьків її ніколи не було ніяких претензій», – сказали в адміністрації навчального закладу.

Поліція розшукувала дівчинку майже добу. Її тіло знайшли в лісосмузі

Національна поліція

Як розповіла одна з однокласниць дівчинки, Даша завжди виділялася в класі. «Вона хотіла стати моделлю, робила фотосесії і відвідувала модельну школу. Даша виглядала трохи старшою, була високою, багато хлопці на неї звертали увагу», – поділилася знайома.

Даша Дробот

Instagram Даші Дробот

Даша Дробот

Instagram Даші Дробот

У соціальних мережах школярка викладала свої фотографії, і навіть представлялася моделлю.

Даша останнім часом знімалася у фотосесіях

Instagram Даші Дробот

В той день, 2 листопада Даша поїхала з друзями за місто відпочити. Хоча мама відмовляла доньку, але вона не послухалася і навіть посварилася з рідними. Під час відпочинку, дівчина відійшла з Кирилом від компанії і зникла. Друзі так і не дочекалися їх і поїхали додому. Тільки ввечері, коли Даша не повернулася, її мама забила на сполох і повідомила в поліцію.

Даша мріяла стати моделлю

Instagram Даші Дробот

Втікав з дому із-за проблем з вітчимом?

Вбивцею Даші виявився її знайомий Кирило О., з яким, за словами друзів, вони дружили вже два роки. Він навчався в 9 класі цієї ж школи, а потім пішов у ПТУ. Як розповіла інша знайома дівчини, Даша дружила з Кирилом давно, і він ставився до неї добре. Ніхто за ним не помічав жорстокості.

«Ніхто не міг подумати, що він на таке здатний. Знали, що він може побитися, знали, що влітку він був 2 місяці під домашнім арештом. Але до дівчат він ставився добре», – каже знайома.

Ніхто не міг подумати, що хлопець здатний на таку жорстокість

Instagram Кирила О.

Знайомі кажуть, що у Кирила нібито були проблеми у відносинах з вітчимом і з рідним батьком, і коли ті з’являлися будинки, то хлопець збігав на вулицю.

У Кирила є молодший брат, йому 9 років. Обох виховує мама і вітчим. Мама майстер нігтьового манікюру. Вітчим захоплюється байками, складається в одному з байкерських клубів Одеси.

Судячи з фото в Инстаграме мами, сім’я живе в достатку. Тут багато фотографій як сім’я буває в клубах, кафе, ресторанах, у гостях у бабусі. Катаються на байках, їздять на відпочинок. Щоправда, на цих фото частіше присутній молодший брат, Кирило набагато рідше. Мама весь час підкреслює як вона любить своїх синів і пишається ними.

Кирило разом з мамою

Instagram Кирила О.

У поліції показали закривавлений білий светр хлопця, в якому він скоїв злочин. Точно в такому ж Кирило на відео. Також у поліції він був у куртці з коричневою обробкою, точно в такій куртці його можна побачити на багатьох фото.

У цій куртці Кирила і затримала поліція

Instagram Кирила О.

Instagram Кирила О.

Національна поліція України

Забирав годинник і смартфон, потім продавав у ломбарді

Як розповіли в поліції, Кирило раніше судимий за грабіж.

Ще 15 квітня цього року поліція розшукувала Кирила, який втік з дому. А коли його знайшли, то свій вчинок він пояснив тим, що посварився з батьками. Під час втечі він гуляв по вулицях і ночував у під’їздах будинків. Тоді поліція зазначила, що протиправних дій він не скоював. Проте вже влітку він двічі був викритий в грабежі і тому отримав вирок.

Часто втікав з дому і ночував у під’їздах

Instagram Кирила О.

Він примудрився в один день скоїти два злочини. Спочатку відібрав у неповнолітнього годинник Skmei вартістю 2200 грн. Хлопчик виявився сином чиновнцы Суворовської райадміністрації Одеси. А трохи пізніше у дворі школи №73 у хлопчика відібрав телефон Samsung Galaxу J2, який продав у ломбард за 2000 грн.

Прокурор наполягав на тому, щоб взяти Кирила під варту, але суд не погодився. У матеріалах справи йдеться, що мама хлопця на суді обіцяла, що її син виправиться. Вона розповідала, що виховувала його з вітчимом в матеріальному достатку. Але син має норовливий характер, втікав з дому, не відвідував школу, тому перебуває на обліку в ювенальних органах.

У поліції показали закривавлений одяг, в якій Кирил здійснив злочин

Національна поліція України

Хоча мама притягувалась до адмінвідповідальності за погане виховання сина з 2017 року. Її звинувачували в тому, що син не вчиться, тікає з дому. Але на суди вона не була, а справи закривалися.

Зламав ребра і задушив

Дашу Кирило убив з особливою жорстокістю. Він намагався її зґвалтувати, але коли у нього це не вийшло, він почав її бити. У дівчини були зламані ребра, а причиною смерті стала асфіксія. У Даші множинні садна на голові і зламана під’язикова кістка.

Дашу Кирило убив з особливою жорстокістю

Instagram Даші Дробот

Вбивця забрав у дівчини смартфон і закривавленим гаджетом з’явився до друзів. Там його відмили і продали, а на виручені гроші купили наркотики. У стані наркотичного сп’яніння його і застали поліцейські, кілька годин він не розумів, що відбувається.

У поліції кажуть, що Кирилу О. загрожує максимальний термін (від 15 років в’язниці до довічного ув’язнення), оскільки відповідальність за особливо тяжкі злочини настає з 14 років.

У вівторок, 5 листопада, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб без права на внесення застави.