«Зеленському варто було б піти на співпрацю і переговори з Порошенком, а не ворогувати з ним»: Звіробій дала пораду президенту України

Волонтер і учасниця війни на Донбасі Маруся Звіробій заявила, що президент Володимир Зеленський повинен піти на співпрацю зі своїм попередником Петром Порошенком, щоб відстояти євроатлантичний курс України.

Вона також впевнена, що допомога країн НАТО допомогла б Україні вийти переможцем з конфлікту з Росією. «Зараз буде конфлікт тільки одного дуже важливого інтересу – буде тут стояти НАТО чи не буде. Маю на увазі, чи буде Україна в складі НАТО. Якщо вона буде, у нас є шанс стати незалежною від Росії державою. Якщо не буде допомоги цих військ, у нас немає таких шансів. Росія зробить все, щоб у нас цих шансів не було», – заявила Звіробій.

«Я думаю, Зеленському варто було б піти на співпрацю і переговори з Порошенком, а не ворогувати з ним, тому що цю лінію поки що пробиває тільки Порошенко… Сила Порошенко простягнула українську лінію на міжнародному рівні. Ми змусили почути Україну, це дуже важливо. А сила Зеленського зараз валить всю дипломатичну роботу, це просто катастрофа», – підкреслила вона. Звіробій також впевнено заявила, що якщо теперішньому і колишньому главі держави вдасться знайти порозуміння, то ми могли б перемогти». «Йому треба вести переговори з Порошенком, прислухатися до того досвіду, який ми вже маємо. Там такі ж точно помилки, як вони роблять зараз. Це треба враховувати на війну з ворогом, який вже не раз давав зрозуміти, що все може піти не за зазначеним планом», – вважає Звіробій.