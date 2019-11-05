Накинулися натовпом: на відомому ринку Києва п’яна сім’я жорстоко побив пенсіонерку

У Києві на Куренівському (Блошиному) ринку на Петропавлівській площі конфлікт між продавцем і злодійкою переріс у масову бійку.

Про це у вівторок, 5 листопада, повідомив «Київ Оперативний» в Telegram-каналі

Деякі з учасників розборок, як розповіли свідки, були в стані алкогольного сп’яніння.

«Бабуся побачила, як у неї крадуть речі, які вона продавала. Вона відштовхнула злодійку, а та покликала всю свою п’яну сім’ю, які почали бити бабусю і чоловіка, який вступився за неї», – сказано в повідомленні.

Зазначимо, початок конфліктної ситуації на відеозапис очевидця не потрапив.