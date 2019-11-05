Зеленський поставив завдання до кінця року почати підготовку до масштабної приватизації

Президент України Володимир Зеленський доручив до кінця поточного року розробити план заходів щодо зростання позиції України в рейтингу Doing Business, а також розпочати підготовку до масштабної приватизації і введення ринку землі. Про це Зеленський сказав під час зустрічі з урядом і керівництвом Верховної Ради, повідомляється на сайті Офісу президента.

«Тимофія Мілованову — міністру розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України — розробити план заходів щодо зростання позиції України в рейтингу Doing Business до 31 грудня 2019 року», — заявив Зеленський.

Також Мінекономіки має почати підготовку до масштабної приватизації, зокрема до 31 грудня передати до Фонду державного майна України на приватизацію 500 державних підприємств.

Крім того, міністерство має до кінця 2019 р. здійснити продаж на електронних аукціонах понад 40 єдиних майнових комплексів об’єктів малої приватизації пакетів акцій.

«Також визначити топ-5 пріоритетних об’єктів для підготовки до великої приватизації», — додав Зеленський.

Як зазначив глава держави, Мінекономіки до 31 грудня має підготуватися до введення ринку землі.

«Створити електронний реєстр інженерів-землевпорядників та надати їм право здійснення державної реєстрації цієї землі. Оприлюднити 100% рішень про надання дозволів на зняття та перенесення родючого шару ґрунту і нормативно закріпити ведення документації по землеустрою виключно в електронній формі», — підкреслив президент.

Він також зазначив, що Мінекономіки має до кінця поточного року розробити нову урядову програму створення робочих місць, а також забезпечити впровадження кращих світових практик корпоративного управління в топ-10 державних компаніях.

Міністру фінансів Оксані Маркарової Зеленський поставив завдання до 31 грудня 2019 р. створити сприятливі умови для підприємців шляхом підготовки законопроекту, спрямованого на впровадження дворічного мораторію на проведення перевірок СПД та пом’якшення їх відповідальності за порушення встановленого порядку подання в органи контролю звітності, пов’язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський підписав закон про скасування списку заборонених до приватизації державних підприємств. Перші 5 підприємств разом з готелем «Дніпро» на Європейській площі в Києві передані у Фонд держмайна. Приватизувати повинні також ДП «Центр-сервіс», «Технобуд», Товариство з обмеженою відповідальністю «Українські телекомунікаційні мережі», ДП «Чайка».