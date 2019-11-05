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Суд відкрив справи за позовами звільнених заступників Рябошапки

05.11.2019

Окружний адміністративний суд міста Києва (ОАСК) відкрив справи за позовами звільнених заступників генпрокурора Юрія Столярчука та Сергія Кизя. Про це повідомляє прес-служба ОАСК.

«Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справах за позовами Юрія Столярчука та Сергія Кизя в ГПУ про звільнення позивачів від посади заступника генпрокурора», — сказано в повідомленні.

Зазначається, що суд буде розглядати ці справи в порядку спрощеного позовного провадження без попередження (виклику) сторін та проведення судового засідання за наявними у справі матеріалами.

У ОАСК нагадали, що позивачі — Юрій Столярчук та Сергій Кізь просять суд визнати протиправним та скасувати накази генерального прокурора від 25 вересня 2019 про їх звільнення з посади заступника генпрокурора.

Також позивачі просять відновити їх на зазначеній посаді.

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