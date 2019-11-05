Суд відкрив справи за позовами звільнених заступників Рябошапки

Окружний адміністративний суд міста Києва (ОАСК) відкрив справи за позовами звільнених заступників генпрокурора Юрія Столярчука та Сергія Кизя. Про це повідомляє прес-служба ОАСК.

«Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справах за позовами Юрія Столярчука та Сергія Кизя в ГПУ про звільнення позивачів від посади заступника генпрокурора», — сказано в повідомленні.

Зазначається, що суд буде розглядати ці справи в порядку спрощеного позовного провадження без попередження (виклику) сторін та проведення судового засідання за наявними у справі матеріалами.

У ОАСК нагадали, що позивачі — Юрій Столярчук та Сергій Кізь просять суд визнати протиправним та скасувати накази генерального прокурора від 25 вересня 2019 про їх звільнення з посади заступника генпрокурора.

Також позивачі просять відновити їх на зазначеній посаді.